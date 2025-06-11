У немецкой пенсионерки родом из России родился сотый правнук

Сейчас, как призналась пенсионерка, она больше не может находиться одна. Ее дочери, давно вернувшиеся на историческую родину семьи, обеспечивают матери поддержку и заботу. Предки Нины жили в Пруссии, а ее собственная мать родилась в Бранденбурге, передает Bild.