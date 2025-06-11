У немецкой пенсионерки родом из России родился сотый правнук

86-летняя Нина Дюк из Германии сообщила о рождении своего сотого правнука. Мальчик появился на свет в одной из клиник города Гера.
Его матерью стала 31-летняя внучка Нины, которая вместе с мужем уже воспитывает семерых детей. Семья проживает в Тюрингии, как и другие родственники женщины.
Нина Дюк — мать восьмерых детей и бабушка для 53 внуков — переехала в Германию несколько недель назад. До этого она большую часть жизни провела в Казахстане.
Сейчас, как призналась пенсионерка, она больше не может находиться одна. Ее дочери, давно вернувшиеся на историческую родину семьи, обеспечивают матери поддержку и заботу. Предки Нины жили в Пруссии, а ее собственная мать родилась в Бранденбурге, передает Bild.
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