Умерла Инна Теплова, поэтесса и член Союза писателей РФ

Умерла Инна Теплова, член Союза писателей России и поэтесса. Ей было 37 лет, о смерти сообщил Захар Прилепин в Telegram-канале.
Причины смерти не раскрываются, но писатель назвал ее гибель необъяснимой и сообщил, что в этом будет разбираться следствие.
«Погибла замечательная поэтесса Инна Теплова. Мы были знакомы мимолётно, помню, что выступали вместе во МХАТе; но она дружила со всеми моими поэтическими друзьями, и я часто видел её удивительное лицо», — следует из сообщения.
Инна Теплова с 2021 года была членом Союза российских писателей. На ее счету множество премий, в том числе литературная премия имени Марины Цветаевой (2021 год), стипендия Минкультуры РФ по итогам Всероссийского Форума молодых писателей «Липки» (2022 год) и другие.
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