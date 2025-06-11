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Умерла Инна Теплова, поэтесса и член Союза писателей РФ

Поэтесса Инна Теплова умерла в возрасте 37 лет.

Умерла Инна Теплова, член Союза писателей России и поэтесса. Ей было 37 лет, о смерти сообщил Захар Прилепин в Telegram-канале.

Причины смерти не раскрываются, но писатель назвал ее гибель необъяснимой и сообщил, что в этом будет разбираться следствие.

«Погибла замечательная поэтесса Инна Теплова. Мы были знакомы мимолётно, помню, что выступали вместе во МХАТе; но она дружила со всеми моими поэтическими друзьями, и я часто видел её удивительное лицо», — следует из сообщения.

Инна Теплова с 2021 года была членом Союза российских писателей. На ее счету множество премий, в том числе литературная премия имени Марины Цветаевой (2021 год), стипендия Минкультуры РФ по итогам Всероссийского Форума молодых писателей «Липки» (2022 год) и другие.

Ранее стало известно о смерти танцора из Башкирии Азамата Загирова. Он ушел из жизни от отравления. Об этом сообщил башкирский певец Ришат Тухватуллин в Telegram-канале.