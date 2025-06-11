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Жители Северного района Воронежа могут набрать технической воды

Бесплатная раздача воды организована по четырем адресам.

Источник: Reuters

Тысячи жителей Северного района Воронежа, остаются без воды из-за аварии на улице Хользунова с вечера 10 июня.

Вслед за тремя автоматами с бесплатной водой РВК-Воронеж с 8:00 организовал подвоз технической воды. Правда, сообщил об этом только в 9:40. Набрать воды можно по четырем адресам:

— ул. Владимира Невского, 13 г;

— бульвар Победы, 30;

— ул. Владимира Невского, 48;

— ул. Мордасовой, 11.

Бесплатные автоматы с питьевой водой работают у дома № 31б по улице Владимира Невского и у домов №№ 8 и 50 по бульвару Победы.