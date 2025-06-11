Взгляды с экрана: Владимир Машков выпустил спектакль «В списках не значился»

Фильм продюсер Машков доверил режиссеру Сергею Коротаеву, в театре взялся ставить сам. Спектакль начинается с финальной сцены фильма, ее показывают на специальном экране. Поседевший, слепой, изможденный лейтенант Плужников, которого играет Владислав Миллер, говорит фашистам: «Крепость не пала. Крепость истекла кровью. А я, я — последняя ее капля…» Метроном отсчитывает последние секунды жизни героя. Гаснет свет, и на сцене тот самый защитник Брестской крепости, молодой, красивый, готовый служить Родине Коля Плужников. Он мог остаться при училище командиром учебного взвода, с перспективой через три года поступить в Академию Фрунзе. Но он отказывается от предложения генерала. Потому что верит, что каждый командир должен сначала послужить в войсках. И просит направить его в любую часть и на любую должность. Его отправляют на Запад, командиром взвода в Брестскую крепость. События военной драмы начинаются 21 июня 1941 года…