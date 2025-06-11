Взгляды с экрана: Владимир Машков выпустил спектакль «В списках не значился»

Владимир Машков выпустил премьеру в Театре Олега Табакова. 9 июня первые зрители увидели спектакль «В списках не значился». Постановке по повести Бориса Васильева предшествовала одноименная киноверсия: 1 мая вышел фильм Сергея Коротаева. За месяц проката картина с миллиардным бюджетом собрала 641 млн рублей и возглавила месячный бокс-офис. Актерский состав из титров фильма дублируется на театральной афише. Машков, так же, как в кино, в спектакле играет старшину. А главную роль исполнил Владислав Миллер. «Известия» побывали на спектакле и пообщались с его создателями.
Почти по Ефремову.
Пока в Театре Олега Табакова оба здания на реконструкции, свои премьеры труппа выпускает на сцене «Современника», которым тоже руководит Владимир Машков. Повесть Бориса Васильева «В списках не значился» ему давно хотелось поставить, так же как снять фильм, в котором примут участие все артисты Театра Олега Табакова и студенты Школы Табакова.
Подобный прецедент уже был в истории «Современника». Худрук, основатель театра Олег Николаевич Ефремов снял своих артистов в картине «Строится мост», который вышел на экраны в 1965 году. В этой исторической киноленте можно увидеть молодых Олега Табакова, Татьяну Лаврову, Олега Даля, Евгения Евстигнеева, Галину Волчек, Владимира Заманского, Нину Дорошину, Михаила Казакова и еще многих легенд отечественного кино и сцены. А Людмила Крылова, Виктор Тульчинский и Елена Миллиоти по сей день служат в «Современнике», где сейчас играет свои спектакли труппа «Табакерки».
На съемочной площадке и на сцене разное существование. В кино на крупном плане от артиста требуется очень подробное проживание эмоций. Поворот головы или брошенный на кого-то взгляд уже мизансцена. Можно шептать, и камера это зафиксирует. А в театре артист должен говорить свои реплики так, чтобы его было слышно в последнем ряду галерки. Поэтому, чтобы перестроиться со съемок фильма «В списке не значился» на одноименный спектакль, потребовалось время. Еще одна сложность, с которой столкнулись постановщики, — как уместить 300 дней из жизни защитника Брестской крепости лейтенанта Плужникова в 1,5 часа спектакля.
— Весь секрет в правильно выбранном алгоритме действия с текстом, — отвечает драматург Олег Антонов, который написал инсценировку. — Мы ничего не выдумывали от себя. Старались внимательно прочесть, а ставя Бориса Васильева, мы пытаемся разгадать его текст, осовременить с точки зрения наших эмоций, а не привнесения каких-то новшеств. И в этом, наверное, сила нашей постановки.
«Современник» в руинах.
Фильм продюсер Машков доверил режиссеру Сергею Коротаеву, в театре взялся ставить сам. Спектакль начинается с финальной сцены фильма, ее показывают на специальном экране. Поседевший, слепой, изможденный лейтенант Плужников, которого играет Владислав Миллер, говорит фашистам: «Крепость не пала. Крепость истекла кровью. А я, я — последняя ее капля…» Метроном отсчитывает последние секунды жизни героя. Гаснет свет, и на сцене тот самый защитник Брестской крепости, молодой, красивый, готовый служить Родине Коля Плужников. Он мог остаться при училище командиром учебного взвода, с перспективой через три года поступить в Академию Фрунзе. Но он отказывается от предложения генерала. Потому что верит, что каждый командир должен сначала послужить в войсках. И просит направить его в любую часть и на любую должность. Его отправляют на Запад, командиром взвода в Брестскую крепость. События военной драмы начинаются 21 июня 1941 года…
Словно прямо с экрана на сцену выходят артисты. Эффект полного погружения. Он усиливает ощущение «окопной правды», передавая не только физические, но и психологические страдания людей, попавших в самое пекло войны.
Художник спектакля, заслуженный художник России Александр Боровский, создал в театре руины Брестской крепости. В зависимости от сюжета они меняют свое назначение. То это брусчатка городской площади, то военная часть, то подвалы, то те самые кирпичи, за которых проливали кровь защитники Брестской крепости.
Постановщики использовали эмоциональный монтаж: батальные и массовые сцены из кинофильма «В списках не значился» демонстрируются на экране, который висит на заднике сцены. Понятно, что этим сегодня никого не удивишь, у Богомолова так в каждом спектакле. Но здесь это смотрится современно, эффектно, ярко. На авансцене актеры заново переживают эмоции своих персонажей.
Чтобы не потерять нерв спектакля, каждая мизансцена рассчитана по секундам. Если в кино на помощь приходит монтаж, то в театре психоэмоциональное состояние артистов должно перенастраиваться от сцены к сцене за мгновение. Непростая задача стояла и перед Владимиром Машковым. Он в постановке одновременно и режиссер, и играет старшину Степана Матвеевича. Машкову надо было буквально раздвоиться. На премьере Владимир Львович наблюдал за спектаклем со стороны, а в нужный момент выходил на сцену. Как говорит народный артист, сознание в тот момент разделено. И помогает ему быстро сменить состояние коллектив.
Десять дней впроголодь в лесу.
В спектакле заняты все поколения труппы Театра Табакова: Виталий Егоров, Сергей Угрюмов, Яна Сексте, Игорь Петров, Александр Кузьмин, Павел Чернышев, Павел Шевандо, Алексей Усольцев, Иван Золотухин, Никита Уфимцев, Артур Касимов. Главную женскую роль, любимую девушку Плужникова Мирру, в фильме и в спектакле исполнила студентка четвертого курса Школы Табакова Алена Морилова. Для юной актрисы «В списках не значился» — счастливый билет.
Артисты уже год живут в этом материале. Все они прошли военную подготовку. Новобранцев отправили на десять дней выживать в калужские леса. Если бы кто-то это снимал, то могло получиться шоу-выживалити. У артистов не было связи с внешним миром. Они учились стрелять из разного оружия.
— Сложнейшая задача, которую поставил перед нами Владимир Львович, — поделился Владислав Миллер. — Мы жили по военному уставу 1938 года. Пили воду из ручья. Местные жители из ближайшей деревни приносили нам грибы, потому что с собой у нас были только сухари. Спали в палатке, в форме с оружием. А однажды в 4 утра на нас напали «фашисты». Мы показали свои навыки, которым нас обучили за десять дней. Вступили в бой, как наши деды.
Несмотря на тяжесть и ограничения, все артисты благодарны за такой эксперимент. Для себя в работе над спектаклем они поставили цель дожать то, что, может, у кого-то не получилось в кино. А вдохновляют их истории своих предков. Например, дед Владислава Миллера так же, как его герой Плужников, брал языка на фронте. У персонажа из повести Васильева есть реальный прототип — майор Гаврилов, который месяц защищал Брестскую крепость. Стоял насмерть. Да так, что враги, когда увидели того самого русского солдата, до последнего патрона защищавшего Брестскую крепость, отдали ему честь. Но этого герой не увидел: ослеп.
Финал спектакля заставляет зрителей рыдать. Лейтенант Плужников поднимается на вершину декорации из пламени Вечного огня. Вслед за ним на руины восходят все защитники Брестской крепости.
— Эта история перекликается с событиями, которые происходят здесь и сейчас, — считает Владимир Машков. — Такие же молодые ребята защищают нашу Родину. Они проявляют высший героизм, сражаясь за нашу землю. Эти боль и ответственность с нами всегда.
Ближайший спектакль состоится символически 22 июня. Все билеты проданы.