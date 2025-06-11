Лось снова бегал по Бобруйску: милиция выставила оцепление

Около шести утра лось бегал в самом центре — на улице Социалистической. Уже ближе к девяти утра он стоял за забором, на закрытой территории. Соседний участок милиция перекрыла. На место выехали городские службы. Через время лося поймали.
Как рассказал замначальника Бобруйской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Игорь Солонович, зверь оббежал довольно большую территорию города.
«На место выехала специальная комиссия. Ветврач определил препараты, которые ввели инъектором. Животное слегка усыпили и вывезли в лесной массив. Будем надеяться, что все для него закончилось хорошо: он не поранился, уснул, сердце не останавливалось. Главное, что люди не пострадали», — заключил Солонович.
Пару недель назад другому лосю, который ворвался в дом в Бобруйске, не так повезло. Сеголеток устроил погром в жилище, а затем улегся на кровать перед телевизором. Животное попытались обездвижить с помощью успокоительного, однако на первую дозу лось не отреагировал. Спустя полчаса он уже был мертв. Причиной смерти специалисты назвали массивную кровопотерю.