Лось снова бегал по Бобруйску: милиция выставила оцепление

Пару недель назад другому лосю, который ворвался в дом в Бобруйске, не так повезло. Сеголеток устроил погром в жилище, а затем улегся на кровать перед телевизором. Животное попытались обездвижить с помощью успокоительного, однако на первую дозу лось не отреагировал. Спустя полчаса он уже был мертв. Причиной смерти специалисты назвали массивную кровопотерю.