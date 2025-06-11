Выведены 75 сортов устойчивых к засухе зерновых

«За период исследований уже создали 75 новых сортов зерновых с повышенной пластичностью и устойчивостью к засухе. Параллельно разработали новые биопрепараты и внедрили в производство обновленные машины для очистки и сортировки семян. Проверка в производственных условиях показала конкретные результаты: урожайность зерновых выросла на 18−20%, что напрямую повлияло на экономические показатели республики», — рассказали в пресс-службе.