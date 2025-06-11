Выведены 75 сортов устойчивых к засухе зерновых

КАЗАНЬ, 11 июня. /ТАСС/. Коллектив ученых Казанского государственного аграрного университета (КГАУ) совместно с исследователями из Ульяновского НИСХ и Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра создали систему управления генетическими ресурсами в растениеводстве. Они вывели 75 новых сортов зерновых с повышенной пластичностью и устойчивостью к засухе, что позволило повысить урожайность на 18−20%, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
Всего ученые проводят испытания 50 долгосрочных многофакторных опытов с засухоустойчивыми сортами зерновых культур. На экспериментальных полях Агробиотехнопарка КГАУ проходят проверку более 200 сортов сельхозкультур.
«За период исследований уже создали 75 новых сортов зерновых с повышенной пластичностью и устойчивостью к засухе. Параллельно разработали новые биопрепараты и внедрили в производство обновленные машины для очистки и сортировки семян. Проверка в производственных условиях показала конкретные результаты: урожайность зерновых выросла на 18−20%, что напрямую повлияло на экономические показатели республики», — рассказали в пресс-службе.
Проект охватил территорию трех регионов — ученые Татарстана работают совместно с исследователями из Свердловской и Ульяновской областей. Цель работы заключается в повышении конкурентоспособности российского зерна на внутреннем и внешнем рынках в условиях участившихся засух и других климатических изменений.
«Наши исследования направлены на решение критически важной задачи — адаптации сельского хозяйства к изменениям климата. Созданные сорта демонстрируют высокую эффективность и готовы к масштабированию в других регионах России», — цитирует пресс-служба первого проректора, академика-секретаря сельскохозяйственных наук Академии наук Татарстана Айрата Валиева.
Отдельное направление работы касается изучения микротравмирования семян в сельхозмашинах. Исследования КГАУ совместно с Ассоциацией «Элитные семена Татарстан» позволили усовершенствовать технологии послеуборочной обработки зерна и подготовки семян. «Валовая продукция АПК Татарстана достигла 310 млрд рублей. Экономический эффект от внедрения составил 15,11 млрд рублей, где 4,87 млрд принесли новые сорта, а 2,99 млрд — обновленные сельхозмашины», — сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что параллельно с селекционной работой в Татарстане создали интегрированную систему семеноводства нового типа. Она объединила научно-образовательные учреждения, производственные предприятия, разработчиков сельхозмашин и дождевальных установок нового поколения, а также систему подготовки кадров для селекции и семеноводства. Такая модель в России применена впервые.