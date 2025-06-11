12 июня центральными праздничными площадками в Перми станут эспланада и набережная Камы

В День города и День России во всех районах Перми запланировано более 60 мероприятий.
В центральном квартале городской эспланады с 12:30 до 14:30 состоится фестиваль Российского союза боевых искусств. С 15:30 до 17:00 Пермская краевая филармония представит спектакль «Руслан и Людмила». В 17:00 начнутся выступления детских творческих коллективов: с 17:00 до 17:30 на сцене будет эстрадная студия «Антарес», с 17:30 до 18:30 выступит ансамбль уральского танца «Камушка», танцевальный проект «Автограф», с 18:30 до 19:00 можно будет увидеть выступление школы балета «ЧудиДенс», с 19:00 до 19:30 выступит школа танца Юлии Трестер, с 19:30 до 20:00 — вокальная студия «Звучи». С 20:00 до 22:00 сцену предоставят пермским диджеям.
На набережной Камы будут работать разнообразные интерактивные площадки. С 12:00 до 15:00 в амфитеатре состоится чемпионат России по стронгмену-2025. Детские творческие коллективы будут выступать с 15:30, откроет работу площадки эстрадная студия «Антарес». В 18:30 начнется выступление уличных музыкантов: с 18:30 до 19:15 Михаил Витвицкий сыграет на скрипке, с 19:00 до 19:30 — Сергей Шейн на саксофоне. С 20:00 до 21:00 будет выступать группа «Ананас», с 21:00 до 22:00 на сцену выйдут пермские диджеи.
На набережной Кировского района 12 июня пройдет праздничная программа фестиваля «Выходные на набережной. Закамск — место силы». Фестивальная сцена расположится на променадной части набережной у воды в центральной части у ДК им. Кирова. На сцене выступят пермские музыканты. Программа начнется в 16:00 с выступления образцового детского коллектива вокального ансамбля «Отражение». В 16:20 на сцену выйдет музыкальный театр «Орфей», в 16:40 — фолк-проект «Груша», в 16:55 — ансамбль песни и танца «Ромэн», в 17:30 — ансамбль «Ба-Ба-Ту», в 18:20 — группа SО FIX. В 19:00 праздничную программу завершит большое музыкальное шоу камерного оркестра «Орфей» и музыканта Никиты Савостина.