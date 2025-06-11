12 июня центральными праздничными площадками в Перми станут эспланада и набережная Камы

В центральном квартале городской эспланады с 12:30 до 14:30 состоится фестиваль Российского союза боевых искусств. С 15:30 до 17:00 Пермская краевая филармония представит спектакль «Руслан и Людмила». В 17:00 начнутся выступления детских творческих коллективов: с 17:00 до 17:30 на сцене будет эстрадная студия «Антарес», с 17:30 до 18:30 выступит ансамбль уральского танца «Камушка», танцевальный проект «Автограф», с 18:30 до 19:00 можно будет увидеть выступление школы балета «ЧудиДенс», с 19:00 до 19:30 выступит школа танца Юлии Трестер, с 19:30 до 20:00 — вокальная студия «Звучи». С 20:00 до 22:00 сцену предоставят пермским диджеям.