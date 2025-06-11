Мостуризм начинает бесплатные экскурсии в рамках проекта «Лето в Москве»

Третья экскурсия начнется на Чистых прудах и закончится на улице Лубянке. Участники услышат рассказы о самых щедрых и скупых купцах XIX века, а также узнают, где, по версии писателя и знатока старой Москвы Владимира Гиляровского, можно увидеть их привидения. Основная часть исторической прогулки пройдет по Мясницкой — главной чайной улице столицы. «Чай не пьешь — откуда силы?» — гласил рекламный слоган чаеторговцев Перловых, которые подарили горожанам самый роскошный торговый центр XIX века. Его называли Чайным домом, Китайской шкатулкой и Восточной сказкой. Торговый центр можно будет разглядеть со всех сторон, попробовать разные сорта ароматного напитка и сфотографировать драконов на фасаде.