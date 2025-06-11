Мостуризм начинает бесплатные экскурсии в рамках проекта «Лето в Москве»

В рамках проекта «Лето в Москве» Комитет по туризму (Мостуризм) подготовил бесплатные экскурсии в сопровождении аттестованных гидов, которые любят столицу и ее историю. Познавательные прогулки будут проходить каждые выходные начиная с 14 июня. Участникам предложат три маршрута по центральным площадям, улицам и бульварам столицы. Регистрация на экскурсии доступна на портале Russpass с 11 июня.
Первый маршрут включает известные места от Цветного бульвара до Лубянской площади. Участники прогуляются по Кузнецкому Мосту и Неглинной улице, заглянут в секретные уголки и переулки, по которым ходили знаменитые поэты и писатели.
Второй маршрут проведет гостей от Гоголевского бульвара до Пушкинской площади. В него войдут московские бульвары и окрестности Поварской и Патриаршей слобод. Экскурсанты увидят храм, где венчались Александр Пушкин и Наталья Гончарова, услышат рассказ о истории этих мест, поговорят о поэтах Серебряного века, попробуют разобраться в особенностях стиля модерн и узнают, что принято называть готическим архитектурным чудом.
Третья экскурсия начнется на Чистых прудах и закончится на улице Лубянке. Участники услышат рассказы о самых щедрых и скупых купцах XIX века, а также узнают, где, по версии писателя и знатока старой Москвы Владимира Гиляровского, можно увидеть их привидения. Основная часть исторической прогулки пройдет по Мясницкой — главной чайной улице столицы. «Чай не пьешь — откуда силы?» — гласил рекламный слоган чаеторговцев Перловых, которые подарили горожанам самый роскошный торговый центр XIX века. Его называли Чайным домом, Китайской шкатулкой и Восточной сказкой. Торговый центр можно будет разглядеть со всех сторон, попробовать разные сорта ароматного напитка и сфотографировать драконов на фасаде.
В Москве ежедневно проходит около 500 экскурсий. Столичный Комитет по туризму комплексно поддерживает экскурсионное сообщество города. Москва проводит аттестацию экскурсоводов и гидов-переводчиков в удобном онлайн-формате, а также приглашает представителей отрасли на экскурсии в уникальные городские объекты, закрытые для широкого доступа. Именно гиды формируют первые впечатления о столице у туристов. Для популяризации профессии также проводят конкурс «Покажи Москву!».
Проект «Лето в Москве» — главное событие сезона. Он объединяет самые яркие мероприятия столицы. Ежедневно во всех районах города проходят благотворительные, культурные и спортивные события, большинство из которых бесплатные. Проект «Лето в Москве» проводится во второй раз, и новый сезон станет более насыщенным: к традиционным фестивалям и мероприятиям прибавятся новые — оригинальные и красочные.