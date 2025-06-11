ВТБ предупредил о новой схеме мошенников

Далее эта информация может быть использована для восстановления доступа в личный кабинет госпорталов или банковских приложений, в схемах с социальной инженерией (звонки «из банка» с просьбой «подтвердить операцию») или для оформления кредита на имя родителей, предупреждают в банке.