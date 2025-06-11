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В Иркутской области 10 июня потушили четыре лесных пожара

Огонь затронул 31,5 гектара в Нижнеудинском, Качугском, Усть-Удинском и Киренском районах.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Четыре пожара потушили в лесах Приангарья. Огонь зафиксировали на 31,5 гектарах в Нижнеудинском, Качугском, Усть-Удинском и Киренском районах. 118 спасателей привлекли для устранения очагов. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, также использовали два самолета Ан-2.

— 11 июня в Усть-Удинский район перешел еще один пожар в локализованном состоянии. Его потушили 23 сотрудника лесопожарных формирований и один бульдозер, — рассказали в правительстве.

На сегодняшний день 117 групп ведут патрулирование в лесах региона. Специалисты напоминают, что до 17 июня в Иркутской области жителям нельзя находиться в таежных массивах при наступлении третьего и выше класса пожарной опасности.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что 12−14 июня по области ожидается сильный ветер и высокая пожароопасность.