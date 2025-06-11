В Иркутской области 10 июня потушили четыре лесных пожара

Четыре пожара потушили в лесах Приангарья. Огонь зафиксировали на 31,5 гектарах в Нижнеудинском, Качугском, Усть-Удинском и Киренском районах. 118 спасателей привлекли для устранения очагов. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, также использовали два самолета Ан-2.