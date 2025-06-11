Минчанин по указанию аферистов стал их курьером и забрал у пенсионерки более Br22 тыс

В милицию обратилась 72-летняя жительница столицы, которую обманули мошенники. Женщина согласилась «задекларировать деньги, чтобы их не изъяли во время обыска». Пенсионерка отдала прибывшему «курьеру Национального банка» более Br22 тыс. в эквиваленте.
Правоохранители установили, что деньги заявительницы забрал 33-летний минчанин. Ранее мужчина сам стал жертвой мошенников по той же схеме. Затем по указанию аферистов забрал сбережения пенсионерки. Деньги минчанин отвез в соседнее государство, где передал неизвестным.
Возбуждено уголовное дело за мошенничество.