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Минчанин по указанию аферистов стал их курьером и забрал у пенсионерки более Br22 тыс

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин по указанию аферистов стал их курьером и забрал у пенсионерки более Br22 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратилась 72-летняя жительница столицы, которую обманули мошенники. Женщина согласилась «задекларировать деньги, чтобы их не изъяли во время обыска». Пенсионерка отдала прибывшему «курьеру Национального банка» более Br22 тыс. в эквиваленте.

Правоохранители установили, что деньги заявительницы забрал 33-летний минчанин. Ранее мужчина сам стал жертвой мошенников по той же схеме. Затем по указанию аферистов забрал сбережения пенсионерки. Деньги минчанин отвез в соседнее государство, где передал неизвестным.

Возбуждено уголовное дело за мошенничество.