Российская паприка с опасной колиформой изъята из продажи в Беларуси

Причиной запрета стала неприятная «находка», обнаруженная белорусскими специалистами. Приправа не прошла проверку по микробиологическим показателям безопасности. В частности, оказалось завышенным количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, которые были превышены в 2,2 раза.