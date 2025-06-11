Российская паприка с опасной колиформой изъята из продажи в Беларуси

Госстандарт запретил продавать в Беларуси копченую паприку из-за опасной находки в составе. Популярную приправу включили в Реестр опасной продукции Госстандарта.
В частности, под запрет попала молотая копченая сладкая паприка от российского производителя ООО «Айдиго» из Екатеринбурга.
Причиной запрета стала неприятная «находка», обнаруженная белорусскими специалистами. Приправа не прошла проверку по микробиологическим показателям безопасности. В частности, оказалось завышенным количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, которые были превышены в 2,2 раза.
Еще было выявлено недопустимое наличие колиформы в 0,01 грамме продукта.
Также популярные фруктовые соки запрещены к продаже в Беларуси. Еще популярные оливки и маслины из Испании запретили продавать в Беларуси.
Кроме того, известная российская медовуха попала в Беларуси под запрет из-за аллергии. Ранее Госстандарт запретил продавать другую известную российскую медовуху в Беларуси.
Также в Беларуси хотят отрегулировать деятельность волонтеров: «Страхование, организация питания, обеспечение специальным оборудованием».