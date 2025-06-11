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В Башкирии родителям 1800 новорожденных назначили пособие без заявлений

В Башкирии родителям 1800 новорожденных назначили пособие без заявлений.

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Источник: Башинформ

В Башкирии с начала года родителям 1800 новорожденных единое пособие назначили проактивно, то есть беззаявительно.

Как объяснили в республиканском отделении Социального фонда, возможность беззаявительного оформления пособия действует с начала 2025 года. Выплата назначается автоматически без обращения в соцзащиту, если родители уже получают единое пособие на старших детей.

Размер пособия аналогичен тому, что семья получает на других детей. Выплата назначается на 12 месяцев и составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей (15 309 рублей).

Если же новорожденный — первый ребенок в семье, то родителям необходимо подавать заявление по общим правилам, и будет проводиться комплексная оценка нуждаемости семьи.