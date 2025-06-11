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Захарова раскрыла, почему стала неинтересным собеседником для Венедиктова*

Захарова: общение с Венедиктовым прекратилось после отказа дать интервью.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала РИА Новости, почему стала «неинтересным собеседником» для экс-главреда радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова* (признан иноагентом).

«Не первый раз уже ловят на, мягко говоря, нестыковках», — заметила она.

«Общение прекратилось после того, как я не ответила на его предложение об интервью», — добавила Захарова.

«Видимо, после моего отказа беседовать с ним я перешла в категорию “неинтересных собеседников”. Кринж», — заключила она.

Ранее Захарова в эфире своей программы на радио Sputnik рассказала, что ее общение с иностранным агентом Алексеем Венедиктовым* прекратилось в июне 2022 года, когда тот написал ей с просьбой об интервью, а она просто не ответила на сообщение.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.