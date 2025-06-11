В мэрии Перми рассказали, кто заплатит Бузовой за выступление в День города

Ольга Бузова станет хедлайнером фестиваля «Блогеры России», который пройдет в Перми 12 июня 2025 года в рамках празднования Дня города и Дня России. С какой программой она выступит, не сообщается, известно лишь время выступления — 20:00. На сцене артистка проведет полчаса — до 20:30, далее, с 20:50 до 21:50 — автограф-сессия.
К творчеству Ольги Бузовой пермяки относятся по-разному, одни ценят ее искренность, простоту, трудолюбие, другие, наоборот, считают, что она обделена талантом. Тем не менее многим интересно, сколько и кто будет платить за ее получасовое выступление. С этим вопросом мы обратились в администрацию Перми, там ответили, что бюджетные деньги на это не потратят.
— Все гонорары артистам за выступления оплачивают организаторы фестиваля. Генеральный партнер фестиваля — VK. Организатор мероприятия — агентство маркетинговых коммуникаций Vision Republic, — сообщили «КП»-Пермь" в мэрии.
Мы отправили запрос в Vision Republic, чтобы узнать, сколько Ольга Бузова получит за получасовое выступление и как выглядит ее райдер.