В мэрии Перми рассказали, кто заплатит Бузовой за выступление в День города

К творчеству Ольги Бузовой пермяки относятся по-разному, одни ценят ее искренность, простоту, трудолюбие, другие, наоборот, считают, что она обделена талантом. Тем не менее многим интересно, сколько и кто будет платить за ее получасовое выступление. С этим вопросом мы обратились в администрацию Перми, там ответили, что бюджетные деньги на это не потратят.