В Ростовской области начали экспериментально выращивать длиннопалого рака

Добавим, длиннопалый рак — один из основных пресноводных представителей своего отряда на территории России. Этот вид распространен в Черном, Каспийском и Мраморном, Балтийском и Белом морях. Ареал обитания охватывает Венгрию, Югославию, Болгарию, Польшу на западе и доходит до Урала и Сибири на востоке.