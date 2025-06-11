В Ростовской области начали экспериментально выращивать длиннопалого рака

В Ростовской области начали эксперимент по выращиванию длиннопалого рака. К этому моменту уже ведется работа с жизнестойкой ранней молодью, которую получили после успешного нереста, рассказали в Азово-Черноморском филиале ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ»).
Сейчас отрабатывается режим питания. Также ученые фиксируют основные гидрологические и гидрохимические показатели воды, собирают данные о выживаемости и темпах роста особей. Часть из них намерены высадить в выростные пруды научного центра «Взморье», остальную часть оставят в Центре аквакультуры.
— Новая технология потребовалась на фоне высокого спроса и низких объемов добычи, — пояснили эксперты.
Добавим, длиннопалый рак — один из основных пресноводных представителей своего отряда на территории России. Этот вид распространен в Черном, Каспийском и Мраморном, Балтийском и Белом морях. Ареал обитания охватывает Венгрию, Югославию, Болгарию, Польшу на западе и доходит до Урала и Сибири на востоке.
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