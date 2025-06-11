Россиянам рассказали о схемах интернет-мошенничества в сфере знакомств

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Мошенники выдают себя за привлекательных девушек или парней, ведут «живое» общение с помощью голосовых сообщений и видео, а затем втягивают жертв в псевдоинвестиции или предлагают «встретиться» и присылают фишинговую ссылку на билеты, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.