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Россиянам рассказали о схемах интернет-мошенничества в сфере знакомств

МВД: мошенники после знакомства в интернете втягивают жертв в псевдоинвестиции.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Мошенники выдают себя за привлекательных девушек или парней, ведут «живое» общение с помощью голосовых сообщений и видео, а затем втягивают жертв в псевдоинвестиции или предлагают «встретиться» и присылают фишинговую ссылку на билеты, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Злоумышленники выдают себя за привлекательных девушек или парней, ведут “живое” общение с помощью голосовых сообщений и видео, а затем втягивают жертв в псевдоинвестиции или предлагают “встретиться”, прислав ссылку на фальшивый билетный сайт», — говорится в сообщении.

В материалах, подготовленных совместно с сенатором РФ Артемом Шейкиным, говорится, что общение может длиться несколько дней, чтобы установить доверие, для этого мошенники используют специальные Telegram-боты, где берут голосовые сообщения и видео реальных девушек.

По одной из схем, «партнер» упоминает дорогие покупки и рассказывает, что заработал на трейдинге криптовалютой.

Пользователю предлагают тоже зарегистрироваться на платформе. Деньги на фейковом счёте растут, затем «партнер» просит вывести доход, присылает номер карты и чек.

«Деньги уходят мошенникам, а жертва остаётся ни с чем», — предупреждают правоохранители.

По другой схеме, «девушка» предлагает встретиться и просит купить билет на поезд или самолет и присылает ссылку на фейковый сайт. Деньги вновь уходят мошенникам, после чего «незнакомка» пропадает.