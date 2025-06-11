Кишиневский аэропорт с 10 июня увеличило число рейсов в Турцию.
Партнер Кишиневского международного аэропорта авиакомпания Turkish Airlines увеличивает частоту полетов по маршруту Кишинев — Стамбул — Кишинев до 26 рейсов в неделю.
Если раньше о Кишиневском аэропорту в соцсетях писали, в основном, благожелательные отзывы — трогательные и милые, то сейчас — без слез не взглянешь. Все изголяются, кто во что горазд. И сложно не согласиться.
А ведь прошло чуть больше двух лет (с 28 марта 2023) с тех пор, когда Кишиневский аэропорт, считавшийся одним из лучших в Европе среди небольших, был отдан государству, то есть ПАС.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Депутат ПАС — украинским СМИ: «Молдова работает над тем, чтобы российские дроны и ракеты не пролетали над ее территорией — будем сбивать» — почему это опасно для жизни простых людей.
По словам Инны Кошеру, страна уже усиливает оборонную систему вместе с партнерами из ЕС (далее…).
Как только выборы — количество гостей и воплей зашкаливает: Почему гражданка Румынии в своих речах говорит о России и Украине больше, чем о Молдове, президентом которой она является.
Визит президента Румынии Никушора Дана — очередная пиар-акция Санду перед выборами (далее…).
Убрать фамилию фашиста из названия улицы в Кишиневе: Почему столичный мунсовет боится меньшинства ПАС.
Мунсоветники ведут себя так, будто они входят в ПАС (далее…).