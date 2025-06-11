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Для тех, кто рискнет лететь через Кишиневский аэропорт: Количество рейсов в Стамбул увеличится до 26 в неделю

Авиакомпания Turkish Airlines увеличивает частоту полетов по маршруту Кишинев — Стамбул — Кишинев.

Источник: Комсомольская правда

Кишиневский аэропорт с 10 июня увеличило число рейсов в Турцию.

Партнер Кишиневского международного аэропорта авиакомпания Turkish Airlines увеличивает частоту полетов по маршруту Кишинев — Стамбул — Кишинев до 26 рейсов в неделю.

Если раньше о Кишиневском аэропорту в соцсетях писали, в основном, благожелательные отзывы — трогательные и милые, то сейчас — без слез не взглянешь. Все изголяются, кто во что горазд. И сложно не согласиться.

А ведь прошло чуть больше двух лет (с 28 марта 2023) с тех пор, когда Кишиневский аэропорт, считавшийся одним из лучших в Европе среди небольших, был отдан государству, то есть ПАС.

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