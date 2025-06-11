Более 6 млн въездных поездок за год. Откуда в Беларусь приезжают иностранные туристы?

«За прошлый год у нас было 6,6 млн въездных поездок. Среди географии туристов, помимо Российской Федерации, гости из других стран СНГ. Также очень активно растет число туристов из Китайской Народной Республики, чему способствует увеличение авиарейсов из Китая, — отметила Екатерина Гончаренок. — Открыты рейсы не только в китайский Урумчи, но и в Сиань, который летает по маршруту Пекин — Сиань — Минск».