Более 6 млн въездных поездок за год. Откуда в Беларусь приезжают иностранные туристы?

Основной поток туристов в Беларусь — россияне. Они составляют порядка 80% всех приезжающих к нам граждан.
«За прошлый год у нас было 6,6 млн въездных поездок. Среди географии туристов, помимо Российской Федерации, гости из других стран СНГ. Также очень активно растет число туристов из Китайской Народной Республики, чему способствует увеличение авиарейсов из Китая, — отметила Екатерина Гончаренок. — Открыты рейсы не только в китайский Урумчи, но и в Сиань, который летает по маршруту Пекин — Сиань — Минск».
Начальник отдела информационного обеспечения ГУ «Национальное агентство по туризму» Екатерина Алексеева добавила, что агентством совместно с областями организовываются ознакомительные туры для иностранцев, в том числе для граждан Китая, ОАЭ.
«Недавно приезжала делегация с Северного Кавказа. Мы показываем наиболее популярные туристические объекты, в первую очередь, материального наследия ЮНЕСКО — Мирский и Несвижский замки, чаще всего заезжаем в Беловежскую пущу, но зависит все и от интересующих туристов направлений», — рассказала она.
В сфере санаторно-курортного лечения иностранных туристов знакомят с санаторной базой. Кроме того, активно в стране развивается промышленный туризм. Если туристы заинтересованы в таком виде отдыха, то их обязательно возят на МТЗ, БЕЛАЗ, «Коммунарку».
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.