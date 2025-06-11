Пострадавший при обрушении казармы в Омске стал отцом в третий раз

Сегодня Рустам живет в Башкирии и готовится к важному этапу в своей жизни — завершению обучения в магистратуре медицинского университета. Рустам хочет открыть свою клинику. Кроме того, стало известно, что в семье Рустама родился третий ребёнок.
«Наш малыш родился! Добро пожаловать в земной мир!» — написал Рустам Набиев в своих соцсетях.
Напомним, что счастливые родители хранили интригу относительно пола будущего ребенка, оставив эту тайну до самого рождения. Семья с оптимизмом смотрела в будущее и готовилась к новым радостям большого семейного счастья.
История Рустама стала настоящим доказательством того, как несгибаемая воля и решимость способны помочь человеку справиться с тяжелейшими испытаниями судьбы. Трагедия произошла 12 июля 2015 года в Омске, когда произошло обрушение казармы учебного центра ВДВ. Молодой человек, проходивший в этом здании срочную службу, чудом остался жив, однако катастрофа стоила ему обеих ног.