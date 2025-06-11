Роскомнадзор может ограничить доступ к платформе для чтения Wattpad

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Роскомнадзор рассматривает ограничение доступа к платформе для писателей и читателей Wattpad на территории РФ за нарушения российского законодательства, включая многочисленные публикации, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения, рассказали журналистам в ведомстве.
«Роскомнадзор фиксирует систематическое распространение на платформе Wattpad материалов, нарушающих российское законодательство. В частности, речь идет о многочисленных публикациях, содержащих пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, что нарушает Федеральный закон № 149-ФЗ», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что на данный момент иностранная платформа не удалила 130 страниц с противоправным контентом, несмотря на требования со стороны Роскомнадзора.
В свою очередь владелец платформы трижды привлекался к административной ответственности за неудаление запрещенной информации. Общая сумма наложенных штрафов достигла 5,3 миллиона рублей, которые до настоящего времени не уплачены, добавили в ведомстве.
«В случае продолжения распространения противоправных материалов и игнорирования требований, к Wattpad будут применены меры вплоть до ограничения доступа на территории Российской Федерации», — заверили в Роскомнадзоре.