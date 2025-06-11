Нам нужна одна «Победа»: как создавалось легендарное авто

67 лет назад с конвейера сошел последний экземпляр автомобиля «Победа». Реставратор старинных автомобилей Сергей Симонов рассказал «Вечерней Москве», как создавалось легендарное авто.
Чудо послевоенного времени.
В годы Великой Отечественной войны никто и представить не мог, что уже к 1946 году в Советском Союзе появится первый массовый легковой автомобиль нового поколения — ГАЗ-М20 «Победа». Работы над ним начались в 1943 году, когда фронт еще гремел, но на Горьковском автозаводе к тому моменту уже шли споры о внешнем виде и конструкции нового авто.
— Первая машина появилась в 1943 году, а серийное производство запустилось в 1948 году, — рассказывает «Вечерней Москве» реставратор Сергей Симонов. — Многие автолюбители говорят, что за основу был в действительности взят немецкий Opel Kapitan. «Победа» стала первым советским автомобилем с несущим кузовом и плавными, обтекаемыми формами.
Новаторство дизайна.
«Победа» стала одним из первых в мире автомобилей с таким кузовом, а в СССР — первым. Разработка шла в спешке и в условиях нехватки ресурсов. Но к 1946 году серийное производство было налажено.
— Для машины был выбран шестицилиндровый двигатель, но потом его заменили на четырехцилиндровый, а первое название для нее было «Родина», — отметил Сергей.
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Автомобиль получил плавные, обтекаемые формы — в отличие от угловатых предшественников.
— Максимальная скорость машины составляла около 105 км/ч — достойный показатель для своего времени. Автомобиль имел 3-ступенчатую коробку передач, независимую переднюю подвеску и гидравлические тормоза.
Модель оказалась очень востребованной: она использовалась как служебный автомобиль, такси и даже в милиции.
Качество на века.
Реставратор также отметил, что основным недостатком этой машины был слишком слабый мотор, впрочем, на этом минусы заканчивались. В остальном качество «Победы» было настолько высоким, что до сих пор эти машины встречаются на дорогах, причем они находятся в полной исправности и без реставрации.
— А сняли машину с производства, потому что модель просто устарела. Так на смену пришел ГАЗ-21 «Волга» — новый, современный автомобиль, который стал новым лицом советского автопрома. Но именно «Победа» заложила основу для всего последующего развития: она доказала, что СССР может создавать собственные автомобили высокого уровня.
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Всего за время производства «Победы» выпустили более 240 тысяч автомобилей ГАЗ-М20 различных модификаций.
КСТАТИ.
Самая известная личность, которая, как утверждается, владела автомобилем «Победа», — это султан Брунея Хассанал Болкиах. Кроме него автомобиль «Победа» также был у многих других видных лиц, в частности у звезд советского кино.
Дмитрий Золотов, автоэксперт, владелец автомобиля «Победа»:
— У «Победы» есть как плюсы, так и минусы. К минусам: слабый мотор, большой расход топлива, тяжелое управление. Из плюсов: собрать ее и разобрать можно «на коленке», починить даже в поле. Когда выезжаешь, все поворачивают головы и не перестают восхищаться даже в наше время. В век высоких технологий авто продолжает эстетически радовать хозяев. К тому же «Победа» стала для некоторых мастеров площадкой для творчества: под нее стилизуют современные машины, что придает еще больше шарма и восторга.
МОДЕЛИ, ВДОХНОВИВШИЕ АВТОРОВ ЛЕГЕНДЫ.
Chevrolet Fleetline.
Авто производилось в США с 1941 года по 1948 год. Также активно выпускалось после войны, но у его кузова был более спортивный стиль, а еще машина была гораздо больше «Победы» по габаритам.
Opel Kapitan.
Машина была выпущена в Германии в 1939 году. С «Победой» были общие черты — обтекаемый кузов, округлые фары и крылья. Машина отличалась более мощным двигателем и конструкцией с рамой.
Hudson Commodore.
Автомобиль выпускался в США с 1941 года по 1952 год. На «Победу» машина была похожа закругленным капотом и крыльями. Так же, как и «Победа», авто имело общую идею семейной машины. А еще оно отличалось передовой конструкцией. Пассажиры сидели ниже уровня рамы, что улучшало устойчивость.
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