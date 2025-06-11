Нам нужна одна «Победа»: как создавалось легендарное авто

— У «Победы» есть как плюсы, так и минусы. К минусам: слабый мотор, большой расход топлива, тяжелое управление. Из плюсов: собрать ее и разобрать можно «на коленке», починить даже в поле. Когда выезжаешь, все поворачивают головы и не перестают восхищаться даже в наше время. В век высоких технологий авто продолжает эстетически радовать хозяев. К тому же «Победа» стала для некоторых мастеров площадкой для творчества: под нее стилизуют современные машины, что придает еще больше шарма и восторга.