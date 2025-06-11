Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарцы объяснили, какие предпочитают шашлыки

Стало известно, какое мясо больше всего любят жители областного центра.

Стало известно, какое мясо больше всего любят жители областного центра.

46% самарцев предпочитают шашлык из свинины, 20% обожают курицу, 10% — баранину. Еще 9% выбирают говядину, а 3% — индейку.

«Другие любимые виды мяса (например, крольчатину и утку) назвали 2% респондентов. Не любят шашлыки всего 6% опрошенных», — уточнили представители сервиса SuperJob.

Мужчины в основном выбирают свинину и баранину, женщины — первую, а также курицу и индейку.

«Особенно же популярна свинина у горожан старше 45 лет — это лучший вариант для каждого второго. Среди респондентов от 45-ти больше и тех, кто любит шашлык из баранины (17%), а молодые (до 35-ти) чаще остальных предпочитают курицу (27%)», — резюмировали аналитики.

До этого самарцы и тольяттинцы назвали любимые заправки для окрошки.

Хотите следить за новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы в Дзене.