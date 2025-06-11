Самарцы объяснили, какие предпочитают шашлыки

Стало известно, какое мясо больше всего любят жители областного центра.
46% самарцев предпочитают шашлык из свинины, 20% обожают курицу, 10% — баранину. Еще 9% выбирают говядину, а 3% — индейку.
«Другие любимые виды мяса (например, крольчатину и утку) назвали 2% респондентов. Не любят шашлыки всего 6% опрошенных», — уточнили представители сервиса SuperJob.
Мужчины в основном выбирают свинину и баранину, женщины — первую, а также курицу и индейку.
«Особенно же популярна свинина у горожан старше 45 лет — это лучший вариант для каждого второго. Среди респондентов от 45-ти больше и тех, кто любит шашлык из баранины (17%), а молодые (до 35-ти) чаще остальных предпочитают курицу (27%)», — резюмировали аналитики.
До этого самарцы и тольяттинцы назвали любимые заправки для окрошки.
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