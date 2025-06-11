Самарцы объяснили, какие предпочитают шашлыки

«Особенно же популярна свинина у горожан старше 45 лет — это лучший вариант для каждого второго. Среди респондентов от 45-ти больше и тех, кто любит шашлык из баранины (17%), а молодые (до 35-ти) чаще остальных предпочитают курицу (27%)», — резюмировали аналитики.