В Иркутской области зафиксировали землетрясение с эпицентром в Монголии

Землетрясение с эпицентром в Монголии зарегистрировали сейсмологи Байкальского филиала Геофизической службы РАН 11 июня. Об этом сообщает Telegram-канал службы.
Географические координаты эпицентра землетрясения — 49,96 северной широты и 98,15 восточной долготы. Об этом сообщает БФ ФИЦ ЕГС РАН.
Подземные толчки зарегистрированы специалистами в среду, 11 июня 2025 года, в 14:22 местного иркутского времени. Энергетический класс землетрясения составил 11,2 балла, в Иркутске подземные толчки не ощущались.