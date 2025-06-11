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В Иркутской области зафиксировали землетрясение с эпицентром в Монголии

Подземные толчки в Иркутске не ощущались.

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Источник: РИА "Новости"

Землетрясение с эпицентром в Монголии зарегистрировали сейсмологи Байкальского филиала Геофизической службы РАН 11 июня. Об этом сообщает Telegram-канал службы.

Географические координаты эпицентра землетрясения — 49,96 северной широты и 98,15 восточной долготы. Об этом сообщает БФ ФИЦ ЕГС РАН.

Подземные толчки зарегистрированы специалистами в среду, 11 июня 2025 года, в 14:22 местного иркутского времени. Энергетический класс землетрясения составил 11,2 балла, в Иркутске подземные толчки не ощущались.