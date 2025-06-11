В Челябинской области у маленьких детей будут искать ожирение и нарушения психики

Медицинские осмотры детей в Челябинской области с 1 сентября будут проводить по новым правилам. Такой порядок утвердил федеральный Минздрав.
— Новые исследования позволят обеспечить раннюю диагностику нарушения слуха, заболевания глаз, выявить нарушения обменных процессов, в том числе избыточную массу тела, — рассказала начальник управления организации медицинской помощи детям и матерям, при социально значимых заболеваниях и профилактики минздрава Челябинской области Людмила Подлубная.
Педиатры теперь будут не только измерять рост и вес, но и высчитывать индекс массы тела малышей. Если обнаружат ожирение, данные об этом внесут в карточку ребенка.
Детей 6−10 лет из группы риска отправят на экспресс-проверку уровня холестерина в крови. Это поможет снизить риск проблем с сердцем и сосудами, когда ребята подрастут.
Детей из группы риска в возрасте полутора лет будут тестировать на возможное нарушение психического развития. Если обнаружатся проблемы, малышей пошлют на консультацию к неврологу.
Девочек будут отправлять на прием к гинекологу, а мальчиков к урологу-андрологу уже с 13 лет.
При проверке зрения у младенцев обязательно начнут изучать глазное дно. С помощью осмотра надеются исключить случаи ретинобластомы — это злокачественная опухоль, которой подвержены маленькие дети.
Дополнительные тесты проведут также при проверке слуха у малышей в возрасте года и шести лет.