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В Челябинской области у маленьких детей будут искать ожирение и нарушения психики

В Челябинской области изменились правила детских медосмотров.

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Источник: Комсомольская правда

Медицинские осмотры детей в Челябинской области с 1 сентября будут проводить по новым правилам. Такой порядок утвердил федеральный Минздрав.

— Новые исследования позволят обеспечить раннюю диагностику нарушения слуха, заболевания глаз, выявить нарушения обменных процессов, в том числе избыточную массу тела, — рассказала начальник управления организации медицинской помощи детям и матерям, при социально значимых заболеваниях и профилактики минздрава Челябинской области Людмила Подлубная.

Педиатры теперь будут не только измерять рост и вес, но и высчитывать индекс массы тела малышей. Если обнаружат ожирение, данные об этом внесут в карточку ребенка.

Детей 6−10 лет из группы риска отправят на экспресс-проверку уровня холестерина в крови. Это поможет снизить риск проблем с сердцем и сосудами, когда ребята подрастут.

Детей из группы риска в возрасте полутора лет будут тестировать на возможное нарушение психического развития. Если обнаружатся проблемы, малышей пошлют на консультацию к неврологу.

Девочек будут отправлять на прием к гинекологу, а мальчиков к урологу-андрологу уже с 13 лет.

При проверке зрения у младенцев обязательно начнут изучать глазное дно. С помощью осмотра надеются исключить случаи ретинобластомы — это злокачественная опухоль, которой подвержены маленькие дети.

Дополнительные тесты проведут также при проверке слуха у малышей в возрасте года и шести лет.