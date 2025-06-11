В Самаре починят крышу усадьбы Бедриной с доходным домом на улице Куйбышева, 31

В Самаре будет отреставрирована крыша на одном из исторических зданий. Речь идет об усадьбе Бедриной на улице Куйбышева, 31.
Постройка признана памятником архитектуры. На данный момент оно заселено жителями.
Отмечается, что нужно привести крышу в порядок и при этом сохранить внешний вид, который вписывался бы в местный архитектурный ансамбль.
Здание построено в 1851 году. Известно, что он принадлежал купчихе Прасковье Бедриной.
Хотите следить за новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал. А также читайте наши материалы на Дзене.