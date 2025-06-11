В Москве задержали 12 человек по обвинению в мошенничестве

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Правоохранители задержали 12 человек, которые обвиняются в хищении миллионов рублей у москвичей под видом сотрудников официального поставщика электроэнергии, мошенники убеждали жертв в необходимости замены оборудования, сообщила в среду журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«В Москве злоумышленники создали фирму-двойника официального поставщика электроэнергии на территории Московского региона. Они убеждали граждан в необходимости срочной замены электрооборудования. В заранее согласованное время к потерпевшим под видом специалистов энергетической компании приходили участники группы и меняли исправное оборудование на дешевые некачественные аналоги. При этом требовали оплатить работу по высоким тарифам», — рассказала Волк.
По ее данным, полицейские в Москве задержали 12 жителей разных регионов России, подозреваемых в совершении этого преступления. По имеющимся оперативным данным, от действий лжеэлектриков пострадали сотни москвичей, а причиненный ущерб исчисляется миллионами рублей, при этом многие из жертв обмана — пенсионеры.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), уточнила Волк.
В шести регионах России полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии также провели обыски и задержания. Были изъяты средства связи, документация, электрооборудование, инструменты для монтажа, бланки квитанций, удостоверения работников энергетической компании и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Задержанные доставлены в Москву, им предъявлено обвинение. Троим предполагаемым организаторам криминальной схемы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, еще девяти фигурантам — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.