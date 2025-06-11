В Москве задержали 12 человек по обвинению в мошенничестве

«В Москве злоумышленники создали фирму-двойника официального поставщика электроэнергии на территории Московского региона. Они убеждали граждан в необходимости срочной замены электрооборудования. В заранее согласованное время к потерпевшим под видом специалистов энергетической компании приходили участники группы и меняли исправное оборудование на дешевые некачественные аналоги. При этом требовали оплатить работу по высоким тарифам», — рассказала Волк.