«Не стоит преувеличивать угрозу»: красноярский генетик высказался о новом виде коронавируса

СМИ предупреждают об опасности коронавируса HKU5-CoV-2, который якобы находится в одной мутации от возможности заражать людей. К таким выводам пришли ученые из США.
Они выяснили, что этот тип коронавируса может заражать больше видов животных, чем Covid-19, а также может иметь больший потенциал для перехода между видами. Вирус циркулирует только среди летучих мышей, но при попадании в промежуточного носителя может приобрести нужные мутации.
На эту тему высказался профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ Константин Крутовский. Он уверен, что к информации нужно отнестись внимательно, но без паники.
«HKU5‑CoV‑2 — это мербековирус, родственник опасного вируса MERS-CoV, возбудителя ближневосточного респираторного синдрома, обнаруженный в лабораторных исследованиях на летучих мышах в Китае. Якобы некоторые штаммы этого вируса способны связываться с человеческим рецептором ACE2 и проникать в клетки в лабораторных условиях. Эксперты считают, что, несмотря на потенциал, на данный момент не следует преувеличивать угрозу. И я с ними полностью соглашусь», — отметил Константин Крутовский.
Напомним, ранее генетик комментировал слухи об опасности метапневмовируса.