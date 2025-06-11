Командира вертолета, сбившего трех человек в Томской области, будут судить

НОВОСИБИРСК, 11 июн — РИА Новости. Командир вертолета Ми-8МТВ1 в Томской области пойдет под суд за то, что допустил разворот воздушного судна, который привел к травмированию трех человек, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении командира воздушного суда, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, 8 ноября 2024 года на посадочной площадке месторождения Урманское в Парабельном районе Томской области командир воздушного судна, не убедившись в безопасности взлета, допустил самопроизвольный разворот вертолета, в ходе которого произошел наезд на трех человек.
«В результате чего двое мужчин получили травмы, относящиеся к тяжкому вреду здоровья, третий мужчина получил травмы, относящиеся к не причинившим вред здоровью», — пояснили в следственном управлении.
Уголовное дело в ближайшее время будет направлено для рассмотрения в суд.