Командира вертолета, сбившего трех человек в Томской области, будут судить

По данным следствия, 8 ноября 2024 года на посадочной площадке месторождения Урманское в Парабельном районе Томской области командир воздушного судна, не убедившись в безопасности взлета, допустил самопроизвольный разворот вертолета, в ходе которого произошел наезд на трех человек.