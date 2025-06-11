Мишустин поручил ФОМС помогать ветеранам и участникам СВО по всем вопросам

«Надо всячески помогать нашим ребятам — ветеранам, участникам специальной военной операции во всех вопросах, которые связаны с оказанием медицинской помощи. Вопросы диспансеризации, реабилитации должны быть на постоянном контроле, в том числе сотрудников вашего фонда», — сказал Мишустин.