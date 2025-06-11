Мишустин поручил ФОМС помогать ветеранам и участникам СВО по всем вопросам

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) содействовать ветеранам и участникам СВО во всех вопросах, связанных с оказанием медпомощи, в том числе в прохождении диспансеризации и реабилитации.
Мишустин в среду провел встречу с главой Федерального фонда ОМС Ильей Баланиным.
«Надо всячески помогать нашим ребятам — ветеранам, участникам специальной военной операции во всех вопросах, которые связаны с оказанием медицинской помощи. Вопросы диспансеризации, реабилитации должны быть на постоянном контроле, в том числе сотрудников вашего фонда», — сказал Мишустин.