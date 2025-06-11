Как Иркутск отметил День города

«Мы постарались, чтобы этот день вы провели в хорошем настроении, вместе со своими родными и близкими, — рассказал мэр Иркутска Руслан Болотов. — 40 тысяч иркутян и гостей столицы Прибайкалья пришли на большой концерт “Иркутск — сила в людях”, главной звездой которого стала певица Юлианна Караулова. Такой подарок для всех жителей нашего города подготовили вместе с партнёрами праздника. Ещё раз поздравляю всех нас с общим праздником. Пусть таких замечательных дней будет больше. Желаю счастья и мира каждой иркутской семье!».