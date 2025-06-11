Как Иркутск отметил День города

В первую субботу июня Иркутск отметил День города — столице Приангарья исполнилось 364 года. В течение дня в нескольких локациях проходили яркие праздничные мероприятия, которые порадовали и детей, и взрослых.
Песня про бабра и «Этноподиум».
Раньше всех отмечать День города начали на площади у памятника Александру III. Здесь утром прошла общегородская фитнес-зарядка с участием тренеров и спортклубов города. Затем состоялся конкурс вокалистов «Голос моего города», после чего начался концерт с участием творческих коллективов города. Иркутский рэп-исполнитель MC Zammer представил на суд зрителей новый хит, посвящённый городу, — песню про бабра.
Вечером ценителей моды ждало ещё одно яркое событие — гала-показ «Этноподиум. Модная Ангара». Свои работы представили дизайнеры из Иркутской области, Москвы и Казани.
Для маленьких иркутян подготовили развлекательную программу на острове Конный. Ребята смогли поиграть с аниматорами, порезвиться с мыльными пузырями и поучаствовать в конкурсах с призами и подарками. А на площадке у дома номер 9 на бульваре Гагарина работал «Открытый микрофон» — любой желающий смог исполнить свои любимые песни, в том числе и об Иркутске.
В сквере Кирова прошёл фестиваль для любителей книг «Литературный квартал». На тематических площадках иркутяне могли поразгадывать головоломки и ребусы, посвящённые истории города, а также проверить свои знания о литературе. Любители поэзии декламировали стихи известных авторов о малой родине. Также наградили победительницу городского чемпионата по разгадыванию кроссвордов «Иркутск многоклеточный» — ей в этом году стала Екатерина Вахрушева.
Хитам подпевали все.
Основная сцена разместилась на площади Графа Сперанского. Здесь прошёл гала-концерт фестиваля «Иркутск — танцующий город!», а затем начался большой концерт «Иркутск — сила в людях!», на котором свои творческие таланты продемонстрировали представители самых разных профессий: от пожарного и врача до крановщика и полицейского.
Перед выступлением главной звезды вечера публику «разогрели» иркутские рок-коллективы «Экстраверт» и BURRN. А в 21:00 на сцену вышла финалистка «Фабрики звёзд-5», ведущая телешоу «Кто хочет стать миллионером» Юлианна Караулова.
«С днём рождения, прекрасный город! Берегите себя, берегите друг друга, меняйте этот мир к лучшему, начиная, конечно же, с себя!» — пожелала иркутянам певица.
Иркутяне с удовольствием пели вместе с певицей её хиты «Ты не такой», «Внеорбитные» и «Девочка на миллион». Концерт стал отличным завершением праздничного вечера.
«Мы постарались, чтобы этот день вы провели в хорошем настроении, вместе со своими родными и близкими, — рассказал мэр Иркутска Руслан Болотов. — 40 тысяч иркутян и гостей столицы Прибайкалья пришли на большой концерт “Иркутск — сила в людях”, главной звездой которого стала певица Юлианна Караулова. Такой подарок для всех жителей нашего города подготовили вместе с партнёрами праздника. Ещё раз поздравляю всех нас с общим праздником. Пусть таких замечательных дней будет больше. Желаю счастья и мира каждой иркутской семье!».