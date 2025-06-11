Пик солнечной активности в 25-м цикле пройден

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Солнечная активность находится на стадии спада, пик в текущем 25-м солнечном цикле пройден. Об этом говорится в сообщении на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
«Поступившие в мае 2025 года данные, судя по всему, окончательно подтверждают, что максимум текущего 25-го цикла пройден. Солнечная активность находится в данный момент на выраженной стадии спада, которая, предварительно, завершится только около 2030-го года», — говорится в сообщении.
Уточняется, что индекс числа солнечных пятен, который является основным показателем для измерения солнечного цикла, в прошлом месяце резко снизился до минимального с августа 2022 года значения и составил 79 единиц, хотя еще в апреле держался около 140 единиц.
«В то же время важно понимать, что наступающая продолжительная фаза спада солнечного цикла будет по-прежнему сопровождаться рисками крупных вспышек и магнитных бурь, особенно в первые 2−3 года после прохождения верхней точки. В текущем цикле такие возможности Солнце будет сохранять, как минимум, до конца 2027 года», — отмечается в сообщении.
Следующий пик солнечной активности, по информации ученых, наступит только в районе 2034−2036 годов.