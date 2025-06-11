Пик солнечной активности в 25-м цикле пройден

«В то же время важно понимать, что наступающая продолжительная фаза спада солнечного цикла будет по-прежнему сопровождаться рисками крупных вспышек и магнитных бурь, особенно в первые 2−3 года после прохождения верхней точки. В текущем цикле такие возможности Солнце будет сохранять, как минимум, до конца 2027 года», — отмечается в сообщении.