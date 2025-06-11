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Петербуржцев попросили минимизировать поездки на личных машинах в дни ПМЭФ

Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга попросил петербуржцев учесть особенности транспортной ситуации во время проведения Петербургского международного экономического форума — с 18 по 21 июня.

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Источник: Фонтанка.ру

В эти дни в город приедут тысячи гостей из разных стран мира, напоминает 11 июня учреждение в своем телеграм-канале.

«В целях обеспечения бесперебойного транспортного обслуживания участников форума, а также для поддержания комфортного ритма жизни всех горожан в эти дни просим вас временно минимизировать использование личных автомобилей для поездок по городу», — отмечается в сообщении.

Особенно эта просьба будет актуальна для центральных районов города и основных транспортных магистралей.

«Петербургский метрополитен, наземный городской транспорт, а также пригородные электрички — удобный, комфортный и быстрый способ добраться до места назначения. Рекомендуем в дни проведения форума отдать предпочтение общественному транспорту», — подчеркивают в администрации.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня, однако ограничения для него на улицах Петербурга начнут вводить уже с 13 июня. Подробные схемы и перечни улиц, которые будут закрывать, смотрите на «Фонтанке».

Отметим, что сегодня, 11 июня, в утренний час пик загруженность дорог Петербурга составляет всего 4 балла по шкале «Яндекса».