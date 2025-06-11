В двух городах Ростовской области заработали пункты экспресс-медобследований

Медики принимали посетителей в Ростове-на-Дону и Таганроге. Все желающие смогли измерить давление, рост, вес и индекс массы тела, определить уровень глюкозы, холестерина и кислорода в крови, сделать кардиограмму. Также можно было получить консультацию врачей.