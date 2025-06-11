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В двух городах Ростовской области заработали пункты экспресс-медобследований

Летом во всех городах Ростовской области будут работать бесплатные «Пунктах здоровья».

Источник: Комсомольская правда

Жители двух городов Ростовской области бесплатно прошли экспресс-медобследования в специальных «Пунктах здоровья». Об этом рассказали в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.

Медики принимали посетителей в Ростове-на-Дону и Таганроге. Все желающие смогли измерить давление, рост, вес и индекс массы тела, определить уровень глюкозы, холестерина и кислорода в крови, сделать кардиограмму. Также можно было получить консультацию врачей.

У некоторых обратившихся выявили подозрение на сахарный диабет, после этого пациентов направили на дальнейшее обследование и диспансерное наблюдение.

Подобные пункты будут работать во всех городах Ростовской области в течение лета. Это дополнительный формат медпомощи в рамках нового губернаторского проекта «Медицина на Дону». Напомним, ранее донской глава Юрий Слюсарь запустил в регионе «Поезд здоровья», оборудованный современной техникой для медицинских осмотров.

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