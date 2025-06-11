В «Столото» подсчитали число лотерейных миллионеров в России

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Четыре лотерейных миллионера в день появляется в среднем в России, а в целом за январь-май этого года такими счастливчиками оказались 636 человек, всего за это время было выиграно почти 30 миллиардов рублей, подсчитали для РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России «Столото».
«Победителями государственных лотерей становились жители со всей страны — от Калининграда до Камчатки, которые в общей сложности выиграли 29 564 515 795 рублей, а это почти 200 миллионов рублей ежедневно. За этот период в стране появилось 636 новых миллионеров — в среднем 29 миллионеров в неделю или около четырех миллионеров каждый день», — сообщили в компании.
Там напомнили, что 1 января в России по итогам «Новогоднего миллиарда» появился четвертый лотерейный миллиардер, которым стал фельдшер из Сахалинской области.
В лотерее «Все или ничего» был разыгран рекордный среди быстрых лотерей суперприз — свыше 144 миллионов рублей. А еще житель Московской области стал обладателем суперприза в 285 миллионов рублей в «Охоте», что тоже стало рекордом для этой лотереи.