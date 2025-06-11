В «Столото» подсчитали число лотерейных миллионеров в России

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Четыре лотерейных миллионера в день появляется в среднем в России, а в целом за январь-май этого года такими счастливчиками оказались 636 человек, всего за это время было выиграно почти 30 миллиардов рублей, подсчитали для РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России «Столото».