Зампред правительства обратилась к хабаровчанам с призывом перед выходными

С начала сезона в регионе зарегистрировано более 800 ландшафтных и свыше 90 лесных пожаров. Общая площадь возгораний приближается к 50 тысячам гектаров. В связи с этим жителям запрещено разводить костры, использовать открытый огонь и проводить любые пожароопасные работы в лесах и на прилегающих территориях.