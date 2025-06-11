Зампред правительства обратилась к хабаровчанам с призывом перед выходными

В Хабаровском крае жителей предостерегли от нарушения противопожарных требований в предстоящие длинные выходные. Заместитель председателя регионального правительства по инфраструктуре Ирина Горбачёва напомнила в своём Telegram-канале, что на территории края продолжает действовать особый противопожарный режим.
С начала сезона в регионе зарегистрировано более 800 ландшафтных и свыше 90 лесных пожаров. Общая площадь возгораний приближается к 50 тысячам гектаров. В связи с этим жителям запрещено разводить костры, использовать открытый огонь и проводить любые пожароопасные работы в лесах и на прилегающих территориях.
Зампред подчеркнула, что за нарушение требований предусмотрена серьёзная ответственность.
«Прошу, соблюдайте правила, не подвергайте риску ни природу, ни людей», — обратилась она к жителям.
Граждан призвали незамедлительно сообщать о возгораниях по телефону экстренной службы 112. Власти региона рассчитывают, что выходные с 12 по 15 июня пройдут спокойно и без происшествий.