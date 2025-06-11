Эксперт посоветовала, как уберечь обувь от летних ливней

Дополнительной мерой могут стать многоразовые чехлы-дождевики для обуви. Ершова рекомендует выбирать бесшовные модели, поскольку варианты с молниями или отверстиями для каблуков пропускают воду. Такие бахилы помогут уберечь обувь, если идти под зонтом, но в глубоких лужах они не спасут.