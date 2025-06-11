Эксперт посоветовала, как уберечь обувь от летних ливней

Летние дожди могут испортить даже качественную кожаную или замшевую обувь, но правильный уход поможет минимизировать ущерб. Технолог Елена Ершова в беседе с NEWS.ru рассказала, как защитить ботинки и туфли от проливных дождей.
По ее словам, наиболее надежный вариант — резиновая обувь, так как любая другая в сильный ливень неизбежно промокнет. Однако если хочется сохранить любимые кожаные или замшевые модели, их следует обработать водоотталкивающей пропиткой.
— Необходимо сделать три обработки с перерывом в 15 минут, но даже это не гарантирует полной защиты в сильный дождь, — пояснила специалист.
Дополнительной мерой могут стать многоразовые чехлы-дождевики для обуви. Ершова рекомендует выбирать бесшовные модели, поскольку варианты с молниями или отверстиями для каблуков пропускают воду. Такие бахилы помогут уберечь обувь, если идти под зонтом, но в глубоких лужах они не спасут.