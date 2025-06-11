Автограф Мика Джаггера продают в Красноярске за 100 000 рублей

На платформе Авито в Красноярске появился на продажу автограф легендарного рок-музыканта, актера и продюсера Мика Джаггера. За этот памятный росчерк владелец запрашивает 100 000 рублей.
Жители города имеют возможность стать обладателями автографа фронтмена знаменитой рок-группы The Rolling Stones, известной своими хитами «Paint It Black», «Sympathy for the Devil», «Gimme Shelter» и «Start Me Up». The Rolling Stones стали достойными конкурентами The Beatles и оставили заметный след в истории музыки.
Мик Джаггер — британский певец, который стал иконой рок-музыки благодаря своей харизме, уникальному стилю исполнения и запоминающимся танцевальным движениям. Музыкант продолжает активно выступать и радовать поклонников по всему миру.
Продавец утверждает, что автограф является подлинным.
The Rolling Stones на протяжении многих лет получают признание за свой вклад в музыкальную индустрию и культуру. Группа удостоена множества наград, включая Brit Awards и Grammy Awards, а участники коллектива в общей сложности получили более пятнадцати премий «Грэмми».