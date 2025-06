Автограф Мика Джаггера продают в Красноярске за 100 000 рублей

Жители города имеют возможность стать обладателями автографа фронтмена знаменитой рок-группы The Rolling Stones, известной своими хитами «Paint It Black», «Sympathy for the Devil», «Gimme Shelter» и «Start Me Up». The Rolling Stones стали достойными конкурентами The Beatles и оставили заметный след в истории музыки.