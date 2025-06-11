Минздрав Колымы опроверг информацию о дефиците иммуноглобулина в роддоме

МАГАДАН, 11 июн — РИА Новости. Единственный родильный дом Магаданской области обеспечен антирезусным иммуноглобулином для беременных, заявил РИА Новости представитель министерства здравоохранения Колымы, комментируя сообщения о дефиците препарата в регионах.
«Известия» ранее сообщали, что в ряде российских регионов данного препарата нет как в аптеках, так и в медучреждениях. Во вторник Росздравнадзор сообщил, что проверяет организацию обеспечения антирезусным иммуноглобулином в субъектах РФ. При этом в ведомстве отметили, что в первую очередь препарат поступает в специализированные медицинские организации.
«По данным поставщика, (иммуноглобулин — ред.) планируется к ввозу на территорию РФ 22−23 июня 2025 года. Далее, будет проводиться контроль качества препарата. После чего он будет доступен к поставкам. Запасы данного препарата в нашем родильном доме есть», — сообщил собеседник агентства.
При этом представитель минздрава региона добавил, что препарат не считается аптечным и должен быть только в стационарах, поэтому в аптеках Магаданской области он не продается.
Иммуноглобулин применяется в акушерстве для сохранения беременности у женщин с отрицательным резус-фактором крови.