Минздрав Колымы опроверг информацию о дефиците иммуноглобулина в роддоме

«Известия» ранее сообщали, что в ряде российских регионов данного препарата нет как в аптеках, так и в медучреждениях. Во вторник Росздравнадзор сообщил, что проверяет организацию обеспечения антирезусным иммуноглобулином в субъектах РФ. При этом в ведомстве отметили, что в первую очередь препарат поступает в специализированные медицинские организации.