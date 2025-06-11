Моряк из Приморья чуть не погиб из-за самолечения

54-летнего мужчину экстренно госпитализировали в Дальзаводскую больницу с жалобами на острую боль в животе, которую он впервые ощутил 15 дней назад, но не придал этому большого значения, прибегнув к самолечению. Оказалось, что через пару дней он мог бы вовсе умереть: у пациента образовалась прободная язва двенадцатиперстной кишки, что привело к излитию содержимого органа в брюшную полость с дальнейшим развитием перитонита, обширного абсцесса и гнойному растворению желчного пузыря.
Ему ушили язвенное отверстие, санировали брюшную полость и устранили очаги воспаления. Последствия запущенной патологии хирурги, реаниматологи и реабилитологи устраняли более месяца. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
Врачи Владивостокской клинической «Дальзаводской» больницы № 4 и Минздрав Приморья убедительно просят внимательнее относиться к своему здоровью и вовремя обращаться за медицинской помощью. Подобные случаи в практике приморских медиков, когда пациенты поступают в приёмное отделение в жизнеугрожающем состоянии, потому что ранее игнорировали тревожные симптомы, нередки.