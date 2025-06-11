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Моряк из Приморья чуть не погиб из-за самолечения

Моряк, отправившийся в рейс, пытался заниматься самолечением язвенной болезни и чуть не умер, врачи Владивостокской клинической больницы № 4 боролись за его жизнь на протяжении месяца, сообщает ИА DEITA.RU.

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Источник: ДЕЙТА

54-летнего мужчину экстренно госпитализировали в Дальзаводскую больницу с жалобами на острую боль в животе, которую он впервые ощутил 15 дней назад, но не придал этому большого значения, прибегнув к самолечению. Оказалось, что через пару дней он мог бы вовсе умереть: у пациента образовалась прободная язва двенадцатиперстной кишки, что привело к излитию содержимого органа в брюшную полость с дальнейшим развитием перитонита, обширного абсцесса и гнойному растворению желчного пузыря.

Ему ушили язвенное отверстие, санировали брюшную полость и устранили очаги воспаления. Последствия запущенной патологии хирурги, реаниматологи и реабилитологи устраняли более месяца. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Врачи Владивостокской клинической «Дальзаводской» больницы № 4 и Минздрав Приморья убедительно просят внимательнее относиться к своему здоровью и вовремя обращаться за медицинской помощью. Подобные случаи в практике приморских медиков, когда пациенты поступают в приёмное отделение в жизнеугрожающем состоянии, потому что ранее игнорировали тревожные симптомы, нередки.