Создана способная одновременно анализировать речь, мимику и голос система ИИ

По оценкам разработчиков, созданная ими система на 10% точнее распознает эмоции по сравнению с уже существующими алгоритмами, которые опираются в своей работе лишь на один источник данных о внутреннем состоянии человека. Как отмечают ученые, их разработка может быть применена не только в сфере маркетинга, но и для улучшения работы систем безопасности, где ИИ будет использоваться для выявления агрессии или паники.