Создана способная одновременно анализировать речь, мимику и голос система ИИ

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Исследователи из России разработали систему искусственного интеллекта, способную более точно извлекать информацию об эмоциях ее пользователя благодаря тому, что она способна одновременно анализировать мимику, голос и речь. Она на 10% превосходит лучшие алгоритмы такого рода, опирающиеся в своей работе на один источник данных об эмоциях, сообщила пресс-служба Сбербанка.
«Наша технология уже показывает отличные результаты в тестах, а в перспективе ее можно адаптировать для виртуальных ассистентов, систем безопасности и телемедицины. Главное преимущество — гибкость. Аудиовизуальная модель работает даже при недостаточных данных, например, когда не видно лицо или плохо слышно голос», — пояснил научный директор Центра практического искусственного интеллекта Сбербанка Андрей Савченко, чьи слова приводит пресс-служба банка.
Новая система ИИ была разработана Савченко и его коллегой из НИУ ВШЭ (Нижний Новгород) Алексеем Андреевым. Строение системы позволяет ей точнее учитывать изменения эмоционального состояния во времени. В отличие от других систем для распознавания эмоций, разработка российских ученых способна учитывать сразу несколько каналов информации, в том числе данные по мимике лица, особенностям в голосе пользователя и структуре его речи.
По оценкам разработчиков, созданная ими система на 10% точнее распознает эмоции по сравнению с уже существующими алгоритмами, которые опираются в своей работе лишь на один источник данных о внутреннем состоянии человека. Как отмечают ученые, их разработка может быть применена не только в сфере маркетинга, но и для улучшения работы систем безопасности, где ИИ будет использоваться для выявления агрессии или паники.
«Наша система делает взаимодействие человека и искусственного интеллекта более естественным и осмысленным. Мы научились не просто распознавать базовые эмоции, но и учитывать их динамику в реальных условиях — при разном освещении, фоновом шуме и других помехах. Это особенно важно для тех отраслей бизнеса, где понимание эмоций клиентов помогает повышать качество сервиса», — подытожил Савченко.