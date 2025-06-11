В Красноярске из-за ремонта путей изменится схема движения трамваев

Вечером 13 июня в Красноярске закроют на ремонт участок трамвайных путей на перекрестке проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» и переулка Короткий. Как сообщили в городском департаменте транспорта, работы продлятся до 14:00 14 июня.