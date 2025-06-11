В Красноярске из-за ремонта путей изменится схема движения трамваев

Вечером 13 июня в Красноярске закроют на ремонт участок трамвайных путей на перекрестке проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» и переулка Короткий. Как сообщили в городском департаменте транспорта, работы продлятся до 14:00 14 июня.
Для безопасности из схемы трамвая № 7 исключили часть маршрута. Подробности на схеме:
— Также на время проведения ремонта не будет ходить трамвай № 2, — добавили в мэрии.
После завершения работ схема движения вернется в обычный режим. Горожан просят учитывать эту информацию.
Ранее мы писали, что с 16 июня в Красноярске временно изменится схема движения автобуса № 90.