Дом Моссельпрома в Калашном переулке отреставрируют

«Дом Моссельпрома — узнаваемый памятник конструктивизма и один из архитектурных символов столицы. В нем остались подлинные декоративные элементы вплоть до деталей, датируемых 1912 годом, которые нуждаются в сохранении. В настоящее время согласован проект, в рамках которого в здании проведут реставрацию, в том числе восстановят графическое оформление фасадов — знаменитые рекламные слоганы в стилистике плакатов 1920-х годов», — рассказал Владимир Ефимов.