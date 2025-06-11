Дом Моссельпрома в Калашном переулке отреставрируют

Согласован проект ремонта и реставрации Дома Моссельпрома, который имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Дом Моссельпрома — узнаваемый памятник конструктивизма и один из архитектурных символов столицы. В нем остались подлинные декоративные элементы вплоть до деталей, датируемых 1912 годом, которые нуждаются в сохранении. В настоящее время согласован проект, в рамках которого в здании проведут реставрацию, в том числе восстановят графическое оформление фасадов — знаменитые рекламные слоганы в стилистике плакатов 1920-х годов», — рассказал Владимир Ефимов.
Дом находится по адресу: Калашный переулок, дом 2/10. Проектная документация предусматривает работы в местах общего пользования. В подъезде отреставрируют напольное покрытие из метлахской плитки, а также деревянные окна и двери. На лестнице приведут в порядок металлические ограждения с коваными и литыми декоративными деталями, перила с воссозданием утраченных фрагментов, расчистят и покроют защитным составом ступени.
«Кроме реставрации согласованный проект предполагает проведение ряда работ, необходимых для защиты восьмиэтажного здания от негативного влияния окружающей среды. Так, специалисты отремонтируют балконы, поменяют водосток, отливы окон и декоративных карнизов, а стены фасадов и цоколя перед покраской обработают антисептиками», — подчеркнул председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.
В тамбуре и на лестничной площадке входной группы отремонтируют напольное покрытие из гранитной плитки и базальтовую отделку стен, отреставрируют лепнину на потолке. Элементы декоративного оформления очистят от загрязнений.
По словам заместителя генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы Павла Рябоненко, для реставрации подобрали самые современные материалы и технологии, которые отвечают конструктивным особенностям здания. Работы потребуют от специалистов ответственности и профессионализма.