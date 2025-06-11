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Путин: школа должна помогать ученикам обрести прочную ценностную опору

Путин: школа должна помогать ученикам обрести прочную ценностную опору в жизни.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Школа должна не только давать передовые знания, но и помогать молодому человеку обрести прочную ценностную опору в жизни, заявил президент России Владимир Путин.

Видеообращение к участникам третьего Международного форума министров образования «Формируя будущее» опубликовано в среду на сайте Кремля.

«Поэтому школа в широком смысле должна не только давать самые передовые знания и компетенции, но и просвещать, воспитывать, помогать молодому человеку обрести прочную ценностную опору в жизни, состояться как гармоничная личность», — заявил глава государства.

Российский президент отметил, что именно такой подход лежит в основе российской системы образования. «Всё, что мы делаем, подчинено важнейшей задаче: помочь каждому ребёнку, подростку раскрыть свои способности, реализовать свой потенциал», — подчеркнул он.