В Госдуму внесли проект о прохождении медосвидетельствования мигрантами

В тексте законопроекта добавляется, что непрохождение иностранным гражданином ежегодного медосвидетельствования или установление в процессе фактов употребления наркотических средств или психотропных веществ, выявление наличия у него инфекционного заболевания, представляющего опасность для окружающих, а также не предоставление результатов данного медосвидетельствования будет рассматриваться в качестве основания для аннулирования выданного разрешения на временное проживание или вида.