В Госдуму внесли проект о прохождении медосвидетельствования мигрантами

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли в Думу законопроект, которым предлагается обязать иностранных граждан, получивших разрешение на временное проживание или вид на жительство в РФ, ежегодно проходить медицинское освидетельствование, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Предлагается установить обязанность для иностранных граждан, уже получивших разрешение на временное проживание или вид на жительство, ежегодно проходить медицинское освидетельствование, аналогичное предусмотренному при первичном обращении», — сказано в пояснительной записке.
Отмечается, что медосвидетельствование будет проводиться в уполномоченных медицинских организациях субъектов РФ. Кроме того, предлагается, что его результаты будут представляться одновременно с ежегодным уведомлением о проживании.
В тексте законопроекта добавляется, что непрохождение иностранным гражданином ежегодного медосвидетельствования или установление в процессе фактов употребления наркотических средств или психотропных веществ, выявление наличия у него инфекционного заболевания, представляющего опасность для окружающих, а также не предоставление результатов данного медосвидетельствования будет рассматриваться в качестве основания для аннулирования выданного разрешения на временное проживание или вида.
на жительство с последующим принятием решения о его депортации в случае, если он не покинет территорию России самостоятельно в течение 15 дней со дня вступления в силу соответствующего решения.
По мнению авторов законопроекта, его принятие будет способствовать обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, укреплению антинаркотической политики, защите правопорядка и формированию безопасных условий для интеграции иностранных граждан в российское общество.