Подростка из Красноярского края оштрафовали за фейк о минировании школ

15-летнего подростка из Лесосибирска оштрафовали за фейк о минировании школ. Об этом рассказали в краевой прокуратуре. В феврале 2025 года восьмиклассник решил сорвать государственные экзамены в трех городских школах. Он нашел напарника в мессенджере. Им оказался мужчина, который ранее публиковал в соцсетях видео о ложном минировании социальных учреждений. Подросток предложил ему анонимно позвонить в школы и сообщить об угрозе. Тот согласился.