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Подростка из Красноярского края оштрафовали за фейк о минировании школ

Парню из Лесосибирска назначили 50 тысяч рублей штрафа.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

15-летнего подростка из Лесосибирска оштрафовали за фейк о минировании школ. Об этом рассказали в краевой прокуратуре. В феврале 2025 года восьмиклассник решил сорвать государственные экзамены в трех городских школах. Он нашел напарника в мессенджере. Им оказался мужчина, который ранее публиковал в соцсетях видео о ложном минировании социальных учреждений. Подросток предложил ему анонимно позвонить в школы и сообщить об угрозе. Тот согласился.

Школьник рассказал об этом своим одноклассникам, но они не поставили взрослых в известность. После проверок сотрудники спецслужб не обнаружили взрывных устройств. Суд признал восьмиклассника виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Ему назначили 50 тысяч рублей штрафа. Дело в отношении напарника выделили в отдельное производство.