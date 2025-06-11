Глава СК взял на контроль проблему с жильем ветерана боевых в Ростовской области

Сообщение о нарушении жилищных прав ветерана боевых действий в Ростовской области взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин. Об этом информирует пресс-служба федерального ведомства.
Глава Следкома потребовал возбудить уголовное дело и представить доклад о деталях, которые уже выяснили донские следователи.
Ранее в Ростовской области начали доследственную проверку, ее организовали после телесюжета на федеральном канале. Журналисты рассказали, что ветеран боевых действий, несмотря на льготный статус, длительное время не может получить положенное ему жилье.
Напомним, также Александр Бастрыкин обратил внимание на ситуацию с нападением мужчин на пенсионера в Мясниковском районе Ростовской области.
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