МЧС бьет тревогу в связи с сильной жарой в Казахстане

Так, специалисты подчеркивают, что основными причинами пожаров в этот период являются разведение костров, непотушенные окурки и спички, несанкционированное сжигание травы и мусора, шалость детей с огнем.
В период повышенной пожарной опасности настоятельно призываем быть особо внимательными к источникам огня, особенно, в лесных и степных массивах.
Простые правила пожарной безопасности:
- не разжигать костры в лесах и на открытых территориях;
- не бросать горящие спички и непотушенные окурки;
- не оставлять после себя на природе стеклянную посуду, так как солнечный свет, проходя через стекло, может сфокусировать и поджечь сухую траву;
- немедленно сообщать о возгораниях по телефону 101 или 112.
Кроме того, продолжают в МЧС, в купальный сезон большинство несчастных случаев на водоемах происходит в несанкционированных и необорудованных источниках воды.
Каждый казахстанец должен строго соблюдать правила безопасности на водоемах.
Элементарные правила безопасности у воды:
- купаться нужно только в разрешенных (оборудованных) местах;
- категорически запрещается входить в воду в местах, запрещенных для купания;
- не употреблять алкогольные напитки и наркотические вещества на отдыхе у воды;
- не заплывать за буйки;
- не прыгать с обрывов, скал и других не предназначенных для этих целей мест;
- не подплывать близко к водному транспорту;
- не издавать ложные звуки тревоги;
- не оставлять детей без присмотра у воды.
Призываем всех граждан относиться максимально ответственно к своей жизни и жизни своих близких. Строго соблюдать вышеуказанные правила.