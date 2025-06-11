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МЧС бьет тревогу в связи с сильной жарой в Казахстане

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) выступило с важным заявлением. Согласно прогнозам РГП «Казгидромет», в четырех регионах страны объявлено штормовое предупреждение. 11—12 июня 2025 года ожидается сильная жара и пожарная опасность, сообщает Zakon.kz.

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Так, специалисты подчеркивают, что основными причинами пожаров в этот период являются разведение костров, непотушенные окурки и спички, несанкционированное сжигание травы и мусора, шалость детей с огнем.

В период повышенной пожарной опасности настоятельно призываем быть особо внимательными к источникам огня, особенно, в лесных и степных массивах.

Пресс-служба МЧС РК

Простые правила пожарной безопасности:

  • не разжигать костры в лесах и на открытых территориях;
  • не бросать горящие спички и непотушенные окурки;
  • не оставлять после себя на природе стеклянную посуду, так как солнечный свет, проходя через стекло, может сфокусировать и поджечь сухую траву;
  • немедленно сообщать о возгораниях по телефону 101 или 112.

Кроме того, продолжают в МЧС, в купальный сезон большинство несчастных случаев на водоемах происходит в несанкционированных и необорудованных источниках воды.

Каждый казахстанец должен строго соблюдать правила безопасности на водоемах.

Элементарные правила безопасности у воды:

  • купаться нужно только в разрешенных (оборудованных) местах;
  • категорически запрещается входить в воду в местах, запрещенных для купания;
  • не употреблять алкогольные напитки и наркотические вещества на отдыхе у воды;
  • не заплывать за буйки;
  • не прыгать с обрывов, скал и других не предназначенных для этих целей мест;
  • не подплывать близко к водному транспорту;
  • не издавать ложные звуки тревоги;
  • не оставлять детей без присмотра у воды.

Призываем всех граждан относиться максимально ответственно к своей жизни и жизни своих близких. Строго соблюдать вышеуказанные правила.

Пресс-служба МЧС РК