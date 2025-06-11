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Белорус не смог зарегистрировать внедорожник Honda, ввезенный из-за границы

Минчанину не дали поставить на учет ввезенный из-за границы внедорожник после экспертизы.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Житель Минска не смог зарегистрировать внедорожник «Хонда ЦР-В», ввезенный в Беларусь из-за границы. Подробности рассказали в Госкомитете судебных экспертиз.

Так, белорус хотел поставить на учет «Хонда ЦР-В», который был ввезен в республику с территории другой страны. Однако при сверке автомобиля сотрудники МРЭО ГАИ усомнились в подлинности идентификационного номера иномарки. Была назначена судебная экспертиза идентификационных маркировочных обозначений ТС.

Выяснилось, что маркировочное обозначение идентификационного номера авто ранее было изменено. Так, фрагмент маркируемой панели был демонтирован, а на его место установили металлическую пластину со вторичной маркировкой, которую нанесли не по технологии завода-изготовителя. Милиция проводит проверку.

— Автомобиль из-за границы поставить на учет не получилось, — констатировали в ГКСЭ.

Тем временем в Беларуси в такси внедрили онлайн-кассу для подсчета цены- что ждать белорусам.

А еще мы писали, что в Беларуси хотят отрегулировать деятельность волонтеров: «Страхование, организация питания, обеспечение специальным оборудованием».