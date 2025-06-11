Белорус не смог зарегистрировать внедорожник Honda, ввезенный из-за границы

Так, белорус хотел поставить на учет «Хонда ЦР-В», который был ввезен в республику с территории другой страны. Однако при сверке автомобиля сотрудники МРЭО ГАИ усомнились в подлинности идентификационного номера иномарки. Была назначена судебная экспертиза идентификационных маркировочных обозначений ТС.