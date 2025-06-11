Белорус не смог зарегистрировать внедорожник Honda, ввезенный из-за границы

Житель Минска не смог зарегистрировать внедорожник «Хонда ЦР-В», ввезенный в Беларусь из-за границы. Подробности рассказали в Госкомитете судебных экспертиз.
Так, белорус хотел поставить на учет «Хонда ЦР-В», который был ввезен в республику с территории другой страны. Однако при сверке автомобиля сотрудники МРЭО ГАИ усомнились в подлинности идентификационного номера иномарки. Была назначена судебная экспертиза идентификационных маркировочных обозначений ТС.
Выяснилось, что маркировочное обозначение идентификационного номера авто ранее было изменено. Так, фрагмент маркируемой панели был демонтирован, а на его место установили металлическую пластину со вторичной маркировкой, которую нанесли не по технологии завода-изготовителя. Милиция проводит проверку.
— Автомобиль из-за границы поставить на учет не получилось, — констатировали в ГКСЭ.
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