МЧС: дроны и авиация будут контролировать стихийные пляжи в Беларуси летом 2025

В Беларуси стихийные пляжи будут контролироваться при помощи дронов и авиации. Об этом в МЧС рассказали в Национальном пресс-центре Беларуси.
Так, по словам пресс-секретаря МЧС Евгения Барановского, в течение всего лета 2025 спасателями будет проводиться массовый мониторинг мест купания по всей стране. На контроль возьмут как разрешенные, так и стихийные пляжи Беларуси.
— Будут использоваться беспилотные летательные аппараты — эта практика показала себя как очень эффективная — а также авиация МЧС, — пояснил он.
Представитель ведомства отметил, что дроны и авиацию МЧС используют, прежде всего, для мониторинга пожароопасной обстановки. Но летом их маршруты корректируют, захватывая стихийные места отдыха, где граждане могут оказываться в небезопасных условиях.
Затем данные будут перенаправлять в райотделы по ЧС и представительства ОСВОД для проведения необходимой профилактики.
Ранее МЧС подготовило республиканскую карту разрешенных мест для купания. Еще ОСВОД предупредило белорусов о штрафе в 1260 рублей за одно нарушение на пляже.
И эпидемиологи полностью запретили купаться на двух разрешенных пляжах в Беларуси. До этого власти предупредили белорусов о запрете купаться в 3400 озерах и реках, а также штрафах за это.
К слову, синоптик Дмитрий Рябов пообещал белорусам «персиковое» лето 2025: «Жарче нормы из-за горячих атмосферных монстров, но и с периодами, когда нужны будут куртки».